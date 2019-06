Hamarosan repülni is lehet Uberrel - Indul az Uber Copter!

Elindul az Uber helikopteres szolgáltatása júliusban - írja a The Verge. Az Uber Copter nevű szolgáltatásra alkalmazáson foglalhatnak a felhasználók, egyelőre a New York-i JFK reptérről Manhattanbe lehet utazni vele.A mindössze 8 perces út jellemzően fejenként 200 és 223 dollár között lesz és akár 5 napra előre is lehet foglalni utat. Egyszerre legfeljebb 5 utast tudnak szállítani és korlátozott a hely a csomagoknak is, így csak két poggyászt vihetnek magukkal az utasok: egy kézipoggyászt és 18 kg-nál nem nehezebb csomagot.Az Uber reményei szerint ezzel kevesebb mint fél órára csökkenthetik az utazási időt Nem Yorkból a reptérre, ha belevesszük azt az időt is, ami ahhoz kell, hogy a városból a manhattani helikopter-leszállóhelyhez érkezzenek az utasok. Jelenleg 1-2 óra kijutni a forgalomtól függően.Nem is mindenki számára lesz elérhető az Uber Copter, a társaság tavaly indított hűségprogramjában legalább platina, vagy gyémánt szintű felhasználónak kell lenni.Egy komolyabb versenytársa van jelenleg ezen az útvonalon az Uber szolgáltatásának, a Blade, amely 195 dolláros kezdőártól ajánl utakat. Nemrég lezuhant az egyik gépe a Hudson folyóba, de szerencsére nem szállított utasokat és a pilóta is megúszta sérülés nélkül.