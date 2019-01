Hatalmas páncélost és egzoszkeletonos katonákat mutatott be a világ egyik legszegényebb országa

Egy gigantikus páncélozott szállító harcjárművel és három, látszólag egzoszkeletonokat (vagyis egy külső, páncélozott "csontvázat") viselő katonával parádézott a ghánai Kantanka autógyár egy technológiai fesztiválon.A kerekes páncélozott harcjármű az RT beszámolója szerint kb. 4 méter magas, valamilyen ismeretlen fegyverrel és ködgránátvetőnek tűnő csövekkel látták el. Az "egzoszkeletont" viselő katonák a hátukra erősített állványon amerikai gépkarabélyokat hordoznak, egy csomó, ismeretlen funkciójú kütyü is látható a testüket borító páncélon.A fantasztikus találmányokat a ghánai tömeg megtapsolta, majd magas rangúnak tűnő tisztségviselők szemlézték is őket. Itt látható róluk videó:A videóból nem derül ki, hogy a "egzoszkeletonok" vagy a harcjármű milyen harci képességekkel bírnak - nagyon valószínű, hogy semmilyennel. A jármű valószínűleg egy teherautó vagy egy külföldi kerekes páncélos alvázára hegesztett, vékony lemezekből álló tákolmány, ami semmilyen terepjáró képességgel nem rendelkezik. A toronyba épített fegyver egyszerű csőnek tűnik, valószínűleg a ködgránátvetők is csak öntött csövek.Az "egzoszkeletonos" katonák egy átfestett motoros bukósisakot viselnek, páncéljuk vélhetően egymásra hegesztett acéllemezekből áll, a rendszer pedig valószínűleg nem bír a valódi egzoszkeletonok teherbírást és mozgást elősegítő képességeivel.A videóból nem derül ki, hogy a világ 21. legszegényebb országának hadserege használja-e a bizarr találmányokat vagy a Kantanka csak a tömeg és / vagy a katonai vezérkar elkápráztatására küldte a szerkezeteket a bemutatóra.