Hupsz, 25 millió forintnyi közpénzt játszott el a mobilján egy könyvtáros

Hát, a mobiljátékok sem mindig veszélytelenek, erről egy Utah állambeli volt könyvtárvezető is tudna mesélni, aki 89 ezer dollárnyi közpénzt költött a Game of War nevű stratégiai játékra. Az eredmény pedig: kirúgás, 30 nap börtön, 100 óra közösségi munka és 78 ezer dollár kártérítés. Ja, és soha többet nem tölthet be bizalmon alapuló tisztséget.Adam Winger, a szóban forgó delikvens a North Logan City Library vezetője volt három éven keresztül, míg nem tavaly nyáron felfüggesztették, később pedig felmondott, és most már az okát is tudni, miért. Wingert lopással és hamisítással vádolják, a vádirat szerint 89 ezer dollárnyi, tehát mintegy 25 millió forintnyi közpénzt költött a Game of War nevű stratégiai mobiljátékra. Ennek lényege, hogy a játékosok farmerként erőforrásokért versengenek, építményeket húznak fel és egy sor egyéb fejlesztést is végrehajtanak. Mindezekhez idő kell, de ha valaki fizet, akkor hamarabb tud előrelépni a játékban. Winger ebbe a hibába esett.Úgy tudni, a város hitelkártyáit felhasználva vásárolt ajándékkártyákat az Amazonról, az iTunesról és a Google Playről, amelyeket aztán AmazonCoinokra váltott be. Ez utóbbit pedig fel tudta használni a játékban a különféle fejlesztések és nyersanyagok megvásárlására.