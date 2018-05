Így készülnek a női versenyzők a targoncakupára

Idén a nőké a főszerep a májusi 17-i, Hungexpon rendezett targoncakupán . Bár a targoncavezetés hagyományosan férfiszakmának tűnhet, sokan nem tudják, hogy a nők is remekül helytállnak ebben a sok koncentrációt igénylő és gyakran veszélyes munkában. Erre reflektáltak a Linde targoncakupa szervezői is, akik külön meghirdették a versenyt női jelentkezők számára.Szénbányászból, tapasztalt varrónőből és kisgyerekes anyukából lett targoncavezetőnők csapnak össze a férfiakkal a targoncakupán. Bár ebben a férfias szakmában nehezebb nőként érvényesülni, az idei női indulók elárulták: ha valaki komolyan ezt a pályát választja, elszánt és tud bizonyítani, akkor kivívja a férfiak tiszteletét és egyenrangú munkatársként kezelik.A munkaerőhiány mostanra a logisztika területét is komolyan érinti, ezért is van jelentősége annak, hogy egy ilyen rendezvénnyel felhívják a figyelmet a szakmában rejlő lehetőségekre.