Ijesztő, hogy mire képesek már a robotok: videón, ahogy hátraszaltózik az egyik

2019. március 4. 13:05

Új képességgel bővült a Mini Cheetah: az MIT jóvoltából már tökéletes hátraszaltót is be tud mutatni a négylábú robot.



Az MIT által fejlesztett Mini Cheetah robot másodpercenként 2,45 méteres sebességgel, vagyis mintegy 8,82 km/h sebességgel tud száguldani. Tud ugrani, forogni és a közzétett videó alapján ha felborítják, akkor talpra is tud állni. És a hátraszaltó sem jelent problémát számára.







Nem ez az első hátraszaltózó robot, amit láthattunk, 2017. novemberében a Boston Dynamics Atlas nevű kétlábú robotja is bemutatta már a trükköt. Amiért mérföldkő a Mini Cheetah hátraszaltója, az az, hogy ezúttal egy négylábú robot is képes volt rá, négy láb összehangolása pedig bonyolultabb művelet.



Viszont a Boston Dyanmics robotjaival ellentétben ez egy kutatási projekt, valószínűleg nem lesz belőle megvásárolható termék.





