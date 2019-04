Itt a bizonyíték, hogy működik a 4 napos munkahét!

A képlet egyszerű: ha a cégek termelékenyebb dolgozókat szeretnének, adni kell nekik minden héten egy fizetett, de le nem dolgozott munkanapot. Legalábbis ezt állítja egy új-zélandi cégvezető, akinek ez a modell nagyon is bevált.A Perpetual Garden alapítója tavaly próbálta ki ezt a módszert, tehát azt, hogy 4 napos munkahetet vezetett be a cégnél, és a tapasztalatok szerint ezzel a cég és a munkavállalók is jól jártak.Andrew Barnes, a cég alapítója szerint mindez arról szól, hogy okosabban kell dolgozni, nem hosszabban. Az ő elképzelése az volt, hogy a dolgozók 100%-ot beleadnak a munkába, 100%-os fizetésért, mindezt a sztenderd munkaidő 80%-áért cserébe.Barnes elméletét egyébként több tanulmány is alátámasztja. A brit Vouchercloud által végzett 2017-es felmérés szerint egy átlagos dolgozó 2 óra 53 percet tölt egy nap produktív munkavégzéssel. Egy másik, ettől független kutatás tavaly azt találta, hogy a megkérdezett, teljes munkaidős dolgozók szerint a munkájukat napi 5 órában is el tudnák végezni, ha nem törné meg semmi a munkavégzést.Barnes azt mondja, neki és a cégnek bejött ez a váltás, egészségesebbek, hűségesebbek és sokkal odaadóbbak lettek a dolgozói. Vannak más cégek is a világon, akik már próbálkoznak ilyesmivel: a Planio berlini projektmenedzsment cég a dolgozói egy szűk csoportjánál vezette be a négynapos munkahetet tavaly, hasonlóképp tett tavaly a Grey New York reklámügynökség is, azzal a feltétellel, hogy aki 4 napos munkahétben szeretne dolgozni, az eddigi fizetésének 85%-át kapja meg.