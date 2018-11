Itt a friss lista: ez a 10 ország vonzza a legtöbb tehetséges embert a világon

Az IMD Business School friss elemzése szerint a tehetséges emberek támogatásában és bevonzásában ismét Svájc végzett az első helyen, az ideivel együtt már öt egymást követő évben. A második és harmadik helyen Dánia, majd Norvégia végzett, de a globális lista első 10 helyét is európai országok dominálják.A felmérés szerint az USA nem került be a top 10-be, csupán a 12-dik lett. Kanada volt az egyetlen olyan nem európai ország, amely felkerült a legjobbak közé.Az IMD World Competitiveness Center igazgatója szerint azok a gazdaságok, amelyek a legjobb 10 között végeztek, mind jelentős fejlesztéseket végeznek az oktatásban, ezen felül magas életminőség jellemzi őket, mindezzel pedig hatékonyan tudják a helyi humán tőkét fejleszteni és magasan képzett szakembereket bevonzani az országba.Az indexben Szingapúr volt a legjobb helyen végző ázsiai gazdaság a maga 13-dik helyével, megelőzve ezzel Hongkongot, amely visszacsúszott a 18-dik helyre. Kína ezzel szemben csak a 39-dik helyet tudta megszerezni, az elemzés szerint az ország nehezen vonz be külföldi szakembereket, ezen felül az oktatásra fordított kiadások is alulmúlják a fejlett gazdaságok átlagát.