Kémfőnököket tüntet ki a brit uralkodó a születésnapján

MTI 2019. június 8. 07:57

A két legmagasabb rangú brit kémfőnök, egy Oscar-díjas színésznő és a Brit Iparszövetség (CBI) szókimondóan Brexit-ellenes vezetője egyaránt szerepel a brit uralkodó új születésnapi kitüntetési listáján.



A 93 esztendős II. Erzsébet királynő születésnapja április 21-én van, de a jeles ünnepet az évszázados hagyománynak megfelelően mindig júniusban, színpompás katonai tiszteletadással ünneplik meg hivatalosan az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népei.



A szombaton esedékes idei ceremónia előestéjén ismertetett 216 oldalas születésnapi kitüntetési listán 1073 név sorakozik, 75 százalékuk a helyi közösségért végzett állhatatos munkájáért kapta a királynői elismerést.



A legismertebb kitüntettek között szerepel Olivia Colman Oscar-díjas színésznő, aki a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki címét (CBE) kapta az uralkodótól. Olivia Colman az idén vehette át a legjobb színésznőnek járó Oscart A kedvenc (The Favourite) című történelmi drámában nyújtott játékáért a XVIII. századi brit uralkodó, Anna királynő alakítójaként. Két héttel korábban, a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) londoni díjkiosztó gáláján ugyanezért a szerepéért a legjobb női főszereplőnek járó díjat is neki ítélték.



Lovagi rangot adományozott a királynő a brit elhárítás (MI5) és a külső hírszerzés (MI6) vezetőinek. Andrew Parker, az MI5 vezérigazgatója és Alex Younger, az MI6 vezetője egyaránt a Sir előnév viselésére jogosító címben részesült. Az MI5 27 készülő terrorcselekményt derített fel és akadályozott meg, mióta Sir Andrew Parker 2013-ban átvette a szolgálat vezetését - áll az elhárítás első emberének kitüntetéséhez fűzött indoklásban.



A lovagi cím női megfelelőjét adományozta II. Erzsébet királynő Carolyn Fairbairnnek, a Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatójának. Carolyn Fairbairn, aki szombattól a Dame lovagi előnév viselésére jogosult, folyamatosan figyelmezteti a brit kormányt a Brexit gazdasági kockázataira. Dame Carolyn nemrégiben egy üzleti fórumon kijelentette: a CBI tagvállalatainak 80 százaléka máris halasztja, sőt törli nagy-britanniai beruházásait a Brexit-folyamat bizonytalanságai miatt.



Az iparszövetség vezetője szerint a megállapodás nélküli Brexit gazdasági válságot okozna Nagy-Britanniában, mivel azok a vámterhek, amelyek az EU-val folytatott kereskedelemben egyik napról a másikra megjelennének rendezetlen kilépés esetén, évi 20 milliárd font (7400 milliárd forint) többletköltséggel terhelnék meg a brit vállalati szektort.



A CBI vezetőjének kitüntetését azonnal bírálták a brit sajtó Brexit-párti lapjai. A The Daily Telegraph szombati kiadásának elsőoldalas főcíme szerint Dame Carolyn személyében a "Project Fear", vagyis a félelemkeltés céljával indított művelet egyik irányítója részesült a lovagi cím magas elismerésében.



A legidősebb idei kitüntetett egy 100 éves nyugalmazott bíró, John Hayman, aki a Brit Birodalmi Medált (BEM) veheti át az uralkodótól. Ugyanebben a kitüntetésben részesült Liverpool közkedvelt utcaseprője, a 61 éves Thomas McArdle, aki csaknem másfél évtizede gondoskodik az északnyugat-angliai nagyváros tisztaságáról, az indoklás szerint gyakran szabadidejét is az utcák takarítására, a falfirkák eltávolítására áldozva.



