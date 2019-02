Képeken az ország legnagyobb játszótere

Családbarát fejlesztésekkel folytatódik a városligeti parkmegújítás, megkezdődik Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterének kivitelezése a Ligetben - jelentette be Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Az úgynevezett Nagyjátszótér több mint 13 ezer négyzetméteren kap helyet a park dél-keleti részén és 2019 őszétől nyitja meg kapuit.A Liget Budapest Projektnek köszönhetően összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló Városligetben, melyek közül az első és egyben a legnagyobb munkálatai kezdődnek meg a napokban. A Nagyjátszótér a park dél-keleti részén, a Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül fel, mely minden környező sétányról könnyen megközelíthető lesz, másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítésén pedig öt bejárat lesz.

A játszótér nem csak méretével, de különleges felszereltségével, a felfedezésre, természet megismerésére, tanulásra ösztönző játékelemeivel is ki fog tűnni. A tervezési folyamatban pszichológusok, tájépítészek, pedagógusok mellett gyermekek (Városligeti Ifjúsági Tanácsadó Testület tagjai) is részt vettek. Mindezek eredményeképp a különböző korosztályok és a szülők igényei is visszaköszönnek a tervekben: a játszótér szerkezetét úgy alakítják ki, hogy a legkisebbek egy védett belső körben játszhatnak, miközben a szüleik kényelmes ülőalkalmatosságokon követhetik a gyerekek mozgását.