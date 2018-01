Kicsi, de fontos lépést tett a műanyag visszaszorítása felé Dél-Európa

Január elsejétől Görögországban és Olaszországban is fizetőssé váltak a bevásárlásoknál használatos környezetszennyező műanyag zacskók. Görögországban az év első napjától 4 eurocentbe (12,4 forint) kerülnek, a következő évtől azonban már 9 centre emelkedik az áruk. A heti piacokra és az utcai árusokra azonban továbbra sem vonatkozik a rendelkezés, ezért a környezetvédők erősen bírálják a szabályozást. Az is kérdéses persze, hogy a 4, illetve 9 centes ár bevezetése mennyiben fogja csökkenteni a műanyag zacskók keresletét.Az IELKA görög piackutató becslései szerint a görögök évente fejenként mintegy 400 műanyag zacskót használnak el. Görögország éves szeméttermelése kiemelkedően magas, 500 ezer tonna, ám ennek szélsőségesen alacsony hányadát hasznosítják újra - emelte ki a Greenpeace környezetvédő szervezet görög ága.Olaszországban is erősítik a harcot a műanyagszennyezés ellen. 2018. január 1-jétől a kiskereskedők csak újrahasznosítható anyagokból készült zacskókat használhatnak a gyümölcsök, zöldségek, hús és hal csomagolásakor. Ezért az olaszoknak egy-három centet kell fizetniük minden szupermarketben az egyszerhasználatos zacskókért.A Legambiente környezetvédelmi szervezet üdvözölte az új szabályozást, emlékeztetve arra, hogy Olaszország már 2011-ben meghirdette a műanyag zacskók tilalmának bevezetését, és bár az intézkedéseket nem tartották be maradéktalanul, azóta 55 százalékkal csökkent a zacskók használata.Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EUA) adatai szerint Európában évente 100 milliárd műanyagzacskót használnak el, amelyek egy része a tengerekben köt ki. Az Eurostat novemberben közzétett adatai szerint az Európai Unióban átlagosan fejenként 31,1 kilogramm műanyag szemét keletkezik, az újrahasznosítás aránya 40 százalék. Görögországban mintegy 15 százalék volt az újrahasznosítás aránya, Olaszországban 63, míg a listavezető Németországban 66 százalék.

MTI/EPA/IMAS/Jennifer Lavers