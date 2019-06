Kiderült, melyik nyelvet érdemes tanítani a gyereknek

Továbbra is az angol nyelv a leghasznosabb egy gyermek számára - derül ki egy friss kutatásból. A második helyre a mandarin jött fel jelezve Kína növekvő súlyát.A YouGov brit közvéleménykutató cég szakemberei összesen 25 ezer embert kérdeztek meg a világ 23 országában arról, szerintük melyik nyelv tanulása a leghasznosabb, a kérdésre négy választ jelölhettek meg. A listán régóta az angol nyelv szerepel az első helyen, most megvédte címét.A felmérésben résztvevő összes országban megelőzte az angol nyelv fontosságban a mandarint, mely az összesített lista második helyére került. Összességében a Kínán kívüli válaszadók 31%-a vélte úgy, hogy manapság a mandarin is fontos egy gyermek számára.A harmadik és negyedik helyre a francia és a spanyol nyelv került szintén 30 százalék körüli aránnyal. Az USA-ban az emberek 73%-a azt gondolta, hogy az angol a leghasznosabb, a második helyre a spanyol, a harmadikra pedig a mandarin került. Hasonló volt a sorrend az Egyesült Királyságban is.Az angol nyelv tanulását a lengyelek tartják a legfontosabbnak, náluk 91% gondolta, hogy benne van a négy leghasznosabban. Ezzel szemben Thaiföldön, Ausztráliában és Kínában jelölték meg a mandarint a legnagyobb arányban.