Kijött a friss lista: ez a leggazdagabb 10 város Amerikában

Atherton, CA

Scarsdale, NY

Cherry Hills Village, CO

Los Altos Hills, CA

Hillsborough, CA

Short Hills, NJ

Highland Park, TX

Darien, CT

Bronxville, NY

Glencoe, IL

Már három éve a kaliforniai Atherton rendelkezik a leggazdagabb közösséggel az USA-ban, ahol a háztartások átlagos bevétele meghaladta a 450 ezer dollárt 2017-ben.A második a listán a New York állambeli Scarsdale, ahol a lakók átlagbevétele 30 ezer dollárral nőtt egy év alatt.A felmérést végző Bloomberg szerint sokat számít az elhelyezkedés, Atherton például csak rövid autóútra van San Franciscótól, míg Scarsdale sincs messze egy vonatmegállónál New Yorktól. Cherry Hills Village, amely a harmadik a listán, 15-20 perces autóútra van Denvertől.A 100 leggazdagabb város több mint fele egyébként New York vagy California környékén koncentrálódik, de azért vannak bőven közép-nyugati és dél-nyugati városok is a listán.Az első tíz helyezett: