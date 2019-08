Kimutatták: a Brexitre szavazó britek boldogabbak lettek

MTI 2019. augusztus 5. 21:11

Fejfájást okoz a Brexit a briteknek: egy több tízezer háztartás bevonásával készült hosszú távú vizsgálat kimutatta, hogy azoknak, akik a brit európai uniós tagság fenntartására szavaztak a 2016-os referendumon, a krónikus migrénhez fogható stresszt okoz a kilépés.



Azoknak viszont, akik a kilépésre voksoltak, csökkent a stressz-szintjük és elégedettebbek életükkel - ismertette a The Daily Telegraph című lap hétfőn a kutatás eredményeit.



A tekintélyes intézmények - a Warwick Business School, a London School of Economics és a City University of London - 40 ezer háztartás rendelkezésre álló adatait vizsgálták 2008-ig visszamenően. Kiderült, hogy míg a népszavazás előtt az európai uniós tagság pártolóinak és az ellenzőinek hasonló volt a stressz-szintjük és az elégedettségük az életükkel, a referendum után a bennmaradáspártiaknak nőttek, a kilépéspártiaknak csökkentek ezek az értékeik.



A kutatás kimutatta, hogy azok, akik 2016-ot megelőzően kevésbé voltak elégedettek az életükkel, nagyobb valószínűséggel szavaztak az európai uniós tagság megszűnésére. A házasok, az élettársi kapcsolatban élők és az elváltak szintén inkább a Brexitre szavaztak, csakúgy mint a nyugdíjasok, az egészségi gondokkal küzdők és az alacsonyabb képzettségűek.



A szakemberek szerint a bennmaradásra szavazók által elszenvedett stressz tartósnak tűnik, és csak nőtt az idők folyamán.

