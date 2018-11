Komolyan gondolta a közös olimpiát a két Korea

Az együttes pályázatról szóló első közlemény október 19-én, azután jelent meg, hogy Kim Dzsong Un, a Koreai NDK vezetője és Mun Dzse In, a Koreai Köztársaság elnöke csúcstalálkozón egyeztetett egymással. A felek akkor abban is megállapodtak, hogy a két ország "közösen vesz részt" nemzetközi versenyeken, köztük a 2020-as tokiói olimpián. Az ötletet egy héttel korábban Do Dzsong Hvan dél-koreai sportminiszter vetette fel, amikor lehetségesnek nevezte egy közös koreai pályázat benyújtását.Az elképzelésről Thomas Bach NOB-elnök - aki már az első bejelentés után közölte, hogy "nagyon üdvözli" az együttes kandidálás tervét - szeptember 26-án New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén folytatott kétoldalú megbeszélést Mun Dzse In dél-koreai államfővel.A két Korea közötti együttműködés az idei, phjoncshangi téli olimpia sikerére épül: az észak-koreaiak ötkarikás részvétele nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség a félsziget két országa között.