Követhetővé vált az üzemanyag útja - Új kútrendszer indult

2019. április 23. 09:23

Intelligens üzemanyagkút-rendszer üzemeltetését kezdte meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mellyel az üzemanyag útja követhető a kútra érkezéstől az elégetésig. A megoldás a kutakon és a járműben található üzemanyagkészletet együttesen képes monitorozni. A kúthálózat szintjén egy automatizált mérőrendszer felügyeli a kútban tárolt üzemanyagot és annak mozgását, járműszinten pedig a flottakövető rendszer végzi az üzemanyagszint-mérést. A hálózat egyes pontjain mért tankolási adatokat a rendszer automatikusan továbbítja a felügyeleti rendszernek, ami eltérés esetén azonnal riaszt.



A fejlesztés képes egy rendszerben kezelni tankolási adatokat, segítségével a tankolás és az üzemanyag felhasználása mindig személyhez köthető, valamint pontos képet ad az üzemanyag felhasználásának helyéről, idejéről és mértékéről is. A megoldást a magyar tulajdonú i-Cell Kft. fejlesztette. Az egyedi ügyféligényre szabott rendszer teljes körű kiépítésére összesen fél év állt rendelkezésükre, ami alatt közel ezer buszt szereltek fel i-Fleet nyomkövető rendszerrel, 12 darab kutat automatizáltak, majd hangoltak össze a felügyeleti rendszerrel. A 2019. januárjában lezajlott átadás-átvételt egy egy hónapos próbaüzem követte.



A fejlesztők szerint az üzemanyag felhasználásának nyomon követésére alkalmas megoldás a közösségi közlekedést biztosító vállalatokon kívül minden olyan cégnek hatékony megoldás lehet, ahol elektronikus formátumban rendelkezésre állnak a tankolási adatok, függetlenül attól, hogy saját kútról, vagy közforgalmú hálózatról tankolnak a járművek. Az i-Cell Kft. a következő lépésben az agrárszektorra terjeszti ki a megoldást és tervben van nyilvános kúthálózatok integrálása is.



A rendszert alkalmazó Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. járműüzemeltési osztályvezetője, Durucz József elmondta, buszaikon egy napon belül több gépjárművezető dolgozik, akik együttesen használják fel a feladatuk elvégzéséhez felvett üzemanyagot. Az általuk felhasznált üzemanyag mennyiségét korábban csak a megtett kilométer arányában tudták viszonyítani, a rendszer bevezetésével és azzal, hogy a járművekbe sofőrazonosító rendszer is beépítésre került, személyre szólóan tudják mérni az üzemanyag felhasználását. Fontos eleme a fogyasztásmérési rendszernek az utazási komfortra, azaz a fűtésre és a klimatizálásra felhasznált üzemanyag mérése. A társaság a gépjárművezetőknél a gazdaságos járműüzemeltetés ösztönzésére üzemanyag megtakarítási rendszert alkalmaz, aminek része, hogy az utazási komfort fenntartására felhasznált üzemanyagot el tudják különíteni a feladat ellátására felhasznált üzemanyag mennyiségétől. A rendszer a járművezetők vezetési stílusának elemzésére is képes, ezért oktatási céllal is alkalmazhatók.

