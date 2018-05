Lám, az expressz pompás vidéken vágtat, robog velünk, úgy, mit régen, újra Krakkóba szól a ....

2018. május 2. 18:36

Mától Krakkó is elérhető közvetlen repülőjárattal Budapestről. A lengyel nemzeti légitársaság, a LOT csütörtök kivételével minden nap indít repülőket a két város között.



Bogáts Balázs járatfejlesztési vezető arra számít, hogy akár 33 ezren is igénybe vehetik az új járatot. Hozzátette, hogy az elmúlt egy év minden korábbinál eredményesebb volt a LOT-tal.



A lengyel légitársaság Varsóba is indít hetente 33 repülőt, emellett csütörtöktől New York, szombattól pedig Chicago is elérhető a LOT járataival Budapestről.







