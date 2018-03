Látványos videó az új magyar fegyverekről - ezeket fogjuk gyártani

Tegnap megírtuk, hogy a HM Arzenál Zrt. és a cseh Ceská Zbrojovka fegyvergyár szerződést kötöttek, melynek értelmében újraindul a magyar kézifegyvergyártás, a projekt jövőre startol majd el teljes gőzzel.Bár a tegnapi közlemény kapcsán még csak találgattuk , hogy a CZ 805 BREN típusú gépkarabélyokat és a Scoripion Evo III-as géppisztolyokat gyártjuk majd, egy friss videó meg is erősíti spekulációnkat. A két, tegnap említett fegyver mellett még P-09-es pisztolyt is gyártja majd a HM Arzenál.Arról egyelőre továbbra sincs hír, hogy a még 1977-ben rendszeresített AK-63-asokat a kifejezetten korszerű CZ 805-ösökkel bármikor is felváltaná a Honvédség, a kézifegyverek cseh megrendelésre készülnek.

Cseh katona CZ 805-össel. Fotó: Spc. Ashley Webster / U.S. Army / Wikimedia Commons