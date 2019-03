Lecserélik a Bayern München főszponzorát

Szponzorváltásra készül a Bayern München: legkésőbb 2025-től a BMW váltja az Audit a német rekordbajnok fő partnereként és részvényeseként. A felek már 2018-ban aláírták az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot - idézte Edmund Stoiber, az FC Bayern felügyelőbizottsági tagjának szavait a német Manager Magazinra hivatkozva az Auto Bild Az értesülés szerint a BMW tízéves szponzori szerződést ír alá a klubbal, egyúttal megvásárolja az Audi 8,33 százalékos részesedését is. A német luxusautógyártó összesen 800 millió eurót fog fizetni a Bayernnek.Az Audi 2011-ben 90 millió euróért szállt be a Bayernbe, a szerződés szerint 2025-ig. Az Audi és az Adidas mellett harmadik külső részvényesként 2014-ben az Allianz is beszállt a klubba mint a stadion névadó szponzora. Míg azonban akkoriban a klub értékét 1,3 milliárd euróra becsülték, 2018-ra a Forbes szerint már 2,6 milliárd euróra nőtt a Bayern München piaci értéke.A hírt sem az Audi, sem a BMW nem kommentálta, Uli Hoeness klubelnök azonban már tavaly beszélt a BMW érdeklődéséről.