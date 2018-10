Ledobtak egy iPhone-t egy nukleáris erőmű hűtőtornyán - és túlélte

Egy népszerű kaliforniai vlogger olyan kérdésre próbál meg válaszolni legújabb videójában, amit valószínűleg túl sokan még nem tettek fel: hogy vajon túléli-e egy iPhone, ha beledobják egy használaton kívüli nukleáris erőmű hűtőtornyába.A TechRax nevet viselő YouTube-sztár arra specializálódott, hogy szokatlan teszteket csinál okostelefonokkal. Most épp egy bezárt nukleáris erőmű hűtőtornyán dobott be drónnal egy iPhone XS Max telefont, amiről itt látható a videó:Az okostelefon jól vizsgázott, mert bár az érintőkijelző megtört, működőképes maradt a zuhanást követően is.