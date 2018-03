Már a 4-es és 6-os villamosokon is lesz FUTÁR és kamerarendszer

2018. március 1. 12:57

Március elejétől a 4-es és a 6-os vonalon közlekedő Combino villamosokra is kiterjesztették a Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszert és ezzel párhuzamosan a fedélzeti biztonsági kamerákat is üzembe helyezték a nagykörúton közlekedő szerelvényeken - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a 4-es és a 6-os vonal megállóiba telepített kijelzők is megjelenítik a járművek valós indulási idejét, amelyet a BKK FUTÁR mobilalkalmazásban is meg lehet nézni, valamint a járatinformációk a webes utazástervezőben, a futar.bkk.hu címen is teljes körűen elérhetők.



A BKK arra is felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan kamerarendszer is kiépült a Combinókon. Az üzembe helyezett kamerák figyelik az utasteret, illetve a járművek előtti és mögötti területet, természetesen a vonatkozó törvényi előírások betartásával. Bűncselekmény vagy baleset esetén a rögzített kameraképek visszanézhetők, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy biztonságosabbá váljon az utazás az éjjel-nappal nagy forgalmat bonyolító nagykörúti vonalakon.



Az alacsonypadlós Siemens Combino villamosokat eredetileg kamera nélkül rendelték meg, csak később - éppen a BKK közreműködése révén - fogadta el az Országgyűlés azt a törvényt, mely 2011-től kép- és hangfelvételek készítésére jogosítja fel a közlekedési cégeket járműveiken. A mostani fejlesztésnek és a közelmúltban zajlott autóbusz-beszerzéseknek köszönhetően immár a budapesti járműállomány több mint 50%-ában működik kamerarendszer.





