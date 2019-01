Már csak 2 percünk maradt a végítélet órája szerint

2019. január 25. 13:45

A tavaly beállított 23 óra 58 percen hagyta a végítélet óráját (angolul Doomsday Clockot) a tudósokból és kutatókból, köztük 15 Nobel-díjasból álló intézmény, a Bulletin of the Atomic Scientists.



Bár nem romlott tovább érdemben a világ helyzete tavaly óta az 1947 óta "működő" szimbolikus óra szerint, valójában ennél közelebb még nem állt éjfélhez a mutató. 1953 és 1959 között mutatott még hasonló értéket az amerikai-szovjet hidegháborús feszültség miatt. 1991 és 1994 között voltunk a legtávolabb, 17 percre a végítélettől.



A vég alapvetően két tényező miatt áll ilyen közel hozzánk az óra szerint: a nukleáris fegyverek és a klímaváltozás miatt. Rontotta a helyzetet, hogy az USA felrúgta az Iránnal kötött nukleáris alkut, és az USA visszavonulót fújt a közepes hatótávolságú nukleáris erők szerződéséből, az INF-ből is.



A klímaváltozás 2017-ben és 2018-ban magasabb fokozatra kapcsolt, a legrosszabb hatások elkerüléséhez jóval a 21. század vége előtt nullára kellene csökkenteni a széndioxid-kibocsátást. A tudósítok a 2015-ös párizsi klímaegyezményből való kiszállás miatt is bírálják Donald Trump amerikai elnököt.

