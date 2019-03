Megdőlni látszik a "modern nő" elmélet: van, amit a nők szerint a férfiak sokkal jobban csinálnak

2019. március 6. 09:48

Mindenhol arról hallani, hogyan igyekeznek kiharcolni a nők a férfiakkal szembeni egyenlőséget a munkahelyen és otthon, ehhez képest a UBS friss tanulmánya szerint ha pénzről és pénzügyi kérdésekről van szó, a 20-34 év közötti nők 59%-a a döntést inkább a párjukra bízza.



A UBS Global Wealth Management 3652, minimum 250 ezer dollárnyi befektethető vagyonnal bíró nőt kérdezett meg a pénzügyekhez való hozzáállásról világszerte. Az eredmények alapján az ezredfordulós nők szerint vannak sokkal sürgősebb dolgok, mint befektetni vagy a pénzügyeket megtervezni. Érdekes az is, hogy ha jólétről van szó, akkor a fiatalabb nők a pénzügyi egészséget általában nem tekintik ennek részeként.



Ezt mondjuk maguk a UBS szakemberei sem értik annyira, az egyik női vezető például kitér arra,hogy a nők egy csomó időt töltenek el azzal, hogy megtalálják a legjobb bőrápolót vagy sminkterméket, de a pénzügyi életük átgondolására korántsem fordítanak ennyi energiát. Márpedig e nélkül nehéz lesz kiharcolni a nemek közötti egyenlőséget - teszi hozzá.



A tanulmány kitér arra is, hogy bár a nők a napi pénzügyekbe, mint a számlák és egyéb kiadások menedzselésébe nagy aránnyal vonódnak be, ez nem terjed ki a hosszabb távú pénzügyi tervezésre.



(Bloomberg)

