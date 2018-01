Megnyitotta első pénztármentes üzletét az Amazon

Ma nyitja meg az Amazon az első pénztár nélküli üzletét: egy év tesztelés után az amerikai Seattle városában nyílik meg az Amazon Go-üzlet. A boltban kamerákkal és érzékelőkkel követik, hogy a vásárlók mit vesznek le a polcokról és akkor terhelik meg a vásárlók hitelkártyáját, amikor azok kilépnek az ajtón.Egyelőre még nem közölte az Amazon, hogy mikor fog újabb pénztármentes üzletet nyitni, és megerősítette, hogy a tavaly 13,7 milliárd dollárért felvásárolt élelmiszerület-lánc, a Whole Foods boltjaiban nem fogja egyelőre a technológiát alkalmazni. A Whole Foods üzletei jóval nagyobbak és komplexebbek, nagyon bonyolult lenne bevezetni a technológiát.A 167 négyzetméteres üzlet az Amazon épületében kapott helyet. A vásárlóknak először le kell tölteniük az Amazon Go-alkalmazást, majd egy forgóajtón áthaladva aktiválódik a "kosaruk". Felülről kamerák figyelik, alulról pedig mérleggel figyelik, hogy melyik vásárló mit vesz le a polcról. A gépi tanulásnak köszönhetően a számítógépek jól meg tudják különböztetni a hasonló termékeket is. Ha a vásárló áthalad a kapun, akkor a hozzá társított számlát megterheli az Amazon a vásárolt áruk ellenértékével.Pedig ezzel a hagyományos kiskereskedelmi üzletekre nagy csapást mérne az Amazon. A vásárlók számára ugyanis vonzó lehet, hogy megússzák a hosszas sorbanállást.A pénztármentes üzlet tesztelését 2016 végén kezdték, Amazon-dolgozók részvételével. Akkor még úgy számoltak vele, hogy 2017 elején megnyithatják a nagyközönség előtt. De sok volt a probléma az elején, például nem mindig tudta jól megkülönböztetni a hasonló alkatú embereket, gyerekek pedig sokszor okoztak zavart a rendszerben, amikor a levett termékeket nem jó helyre tették vissza.