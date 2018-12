Minden második ember a Földön a foci-vb-t nézte idén nyáron

A világon több mint 3,5 milliárd ember legalább egyszer belenézett idén nyáron a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseibe - közölte a nemzetközi szövetség (FIFA). A döntőt több mint egymilliárd ember nézte világszerte, az amerikaiak viszont elpártoltak.Világszerte mintegy 3,26 milliárd ember követte televízión a világbajnokság eseményeit, további 310 millióan pedig valamilyen digitális eszközön, bárokban vagy éttermekben néztek bele egy-egy meccsbe. A világbajnokság döntőjét 1,12 milliárd ember nézte, de a nézettség így is elmaradt ba korábbi vébék alapján várttól.A nézettség visszaesése elsősorban annak volt köszönhető, hogy egyrészt az USA 1986 óta először nem jutott ki az eseményre, másrészt az oroszországi vb-n az időeltolódás is gondot okozott. Ez abból látszott, hogy főleg az észak- és közép-amerikai nézők maradtak el, a 2014-es brazíliai vb-hez képest 13,6%-os volt a visszaesés. Ezt kompenzálta az Afrikában és a Közel-Keleten tapasztalt növekedés, ami annak is betudható, hogy öt ország is képviseltette magát ezekből a régiókból, miközben négy éve még csak két válogatott volt ott Brazíliában.A FIFA mostani kimutatása szerint nem csak egyre többen nézik a világbajnokságokat, de az átlagosan a meccsnézéssel töltött idő is emelkedett, a 2014-es 1,95 milliárddal szemben 2,49 milliárd ember volt, aki legalább fél órát nézte valamelyik meccset.