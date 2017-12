Minél magasabb a fizetésed, annál nagyobb klímapusztító vagy

A gazdagabb emberekhez döntően nagyobb fogyasztásukkal összefüggésben magasabb szén-dioxid-kibocsátási értékek kapcsolódnak, mint az alacsonyabb jövedelműekhez - akkor is, ha "zöldebb" attitűddel rendelkeznek - állítja egy tanulmány. Általánosságban egyértelműen kedvezőtlenebb hatást gyakorolnak a magasabb jövedelműek a Föld légkörére, mint a szerényebb anyagi körülmények között élő emberek, és ez akkor is igaz, ha a módosabbak például újrahasznosítanak, nem használnak nejlonzacskót és alapvetően növényi étrendet követnek. Magyarul, az egyes emberek tényleges ökológiai lábnyomát nagyrészt a vagyon határozza meg.A jövedelmet követően az emberek ökológiai lábnyomát leginkább a települési viszonyok (vidéki/városi), a társadalmi jellemzők (iskolázottság, életkor, stb), valamint a háztartás mérete határozzák meg. A zöld identitás, némiképp talán meglepő módon csak ezek után következik a listán.Azcímű lapban megjelent, Stephanie Moser svájci és Silke Kleinhückelkotten német kutató által jegyzett tanulmány eredményei szerint a módosabbak ugyan - ha nem is túl gyakran - mutatnak ökológiailag felelős viselkedést, de tipikusan olyan cselekvéseket emelnek ki, amelyek viszonylag csekély ökológiai előnnyel járnak. Az érdemi pozitív klímahatással járó változtatásokra - autó helyett bicikli választása, étrendváltás, stb. - nyilvánvalóan nehezebben veszik rá magukat az emberek.Az úgynevezett karbonlábnyomot meghatározó legfontosabb konkrét változók: az egy lakosra jutó élettér nagysága, a háztartási gépekhez használt energia, a húsfogyasztás, az autóhasználat és a nyaralás. A gazdagabbak pedig szinte törvényszerűen többet fogyasztanak mindezen dolgokból, mint az alacsonyabb jövedelműek - vagyis, ugyan a jövedelemmel a környezettudatosság mértéke emelkedik, közben az emissziós tevékenység is fokozódik.A fentiekből következően a Föld népességének leggazdagabb 10 százaléka felelős az életvitelhez köthető szén-dioxid-emisszió csaknem 50 százalékáért, míg a legszegényebb 50 százalékhoz mindössze a karbonemisszió körülbelül 10 százaléka köthető globálisan - ahogyan azt az Oxfam 2015-ös tanulmánya is szemlélteti:

