Mint a mesében - Milliomossá tette a hajléktalant önzetlen gesztusa

Nem mindennapi történetről számolt be a Marketwatch az Egyesült Államokból, amely szerint az önzetlenség nem csak jó, de kifizetődő is lehet. Történt, hogy Kate McClure, 27 éves amerikai állampolgár egy hűvös októberi estén éppen Philadelphia felé tartott autójában az I-95-ös sztrádán, hogy találkozzon egy barátjával, amikor egyszerűen kifogyott a benzin a tankból. A hölgy jobb híján gyalog indult a legközelebbi benzinkút felé, alig szállít ki azonban autójából, máris ijesztő figurába botlott. A különös alak Johnny Bobbit Jr. volt, egy helyi hajléktalan, aki nem bántotta McClure-t, de azt mondta neki, hogy szálljon vissza a kocsijába és zárja be az ajtót is. Kate így is tett, majd nagy meglepetésére azt látta, hogy Bobbit visszatért, és üzemanyagot is hozott az autóba, így biztonságosan hazatérhetett.

Fotó: MTVA/Bizományosi/Faludi Imre

Mint később kiderült, a hajléktalan utolsó 20 dollárját költötte el benzinre, cserébe pedig nem kért semmit. Ezt azonban megszegte McClure, aki a barátjával a következő hetekben több alkalommal is felkereste a hajléktalant, ruhákat és egyéb hasznos holmikat vittek neki, és persze az üzemanyagot is kifizették. Miután a fedél nélkül élő férfi a szeretetcsomag tartalmából is visszakínálta a párt, önzetlenségét látva elhatározták, hogy online gyűjtést rendeznek neki azért, hogy legalább az év leghidegebb hónapjait fedett helyen tölthesse; céljuk a 10 ezer dollár elérése volt. Ezzel szemben végül több mint 65 ezer dollárt sikerült összegyűjteniük (jóval több mint 15 millió forintot). A hajléktalan férfi, aki tengerészgyalogos és tűzoltó is volt, mindenképpen élni akar az eséllyel, és azt mondta, szívesen dolgozna az Amazonnál, ahol egy hr-es máris jelezte, segíteni kíván neki abban, hogy helyet kaphasson a cégnél - írta a Marketwatch hálaadás napi cikkében.