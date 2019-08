Nem a vámok miatt veszélyes Kína az amerikai emberek szerint

MTI 2019. augusztus 13. 21:39

Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb - a világot formáló trendek kutatásával foglalkozó - intézménye, a Pew kutatóintézet május közepe és június közepe, vagyis az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások leállása után kérdezte az amerikaiakat.



A felmérés szerint a megkérdezettek 60 százalékának "kifejezetten kedvezőtlen" a véleménye Kínáról. Tavaly ez az arány csupán 47 százalékos volt. A közvéleménykutatásban résztvevők 24 százaléka szerint a jövőben Kína jelenti a legnagyobb fenyegetést is az Egyesült Államok számára. Ugyanilyen arányban tartják egyébként Oroszországot is fenyegetésnek, és 12 százalék az aránya azoknak, akik Észak-Koreában látják az Egyesült Államokra leselkedő legnagyobb veszélyt.



A Kínáról alkotott vélemények mind a demokrata párti, mind a republikánus táborra jellemzőek, de a felmérés arról tanúskodik, hogy a republikánusok körében gyorsabban növekedett a Kínát bírálók aránya. Gyakrabban éltek kritikával az 50 évesnél idősebbek a felsőfokú végzettségűek.



A washingtoni kormányzati tisztségviselők, törvényhozók, kutatók és lobbisták általában szkeptikus véleményeket fogalmaznak meg Kína kereskedelmi politikájáról, ám a Pew kutatása arról tanúskodik, hogy ezt a véleményt nem osztják széles körben az Egyesült Államokban. A megkérdezettek 50 százaléka azt gondolja, hogy Kína gazdasági erősödése jó az Egyesült Államoknak is, s 41 százalékuk vélekedik erről ellenkezőképpen. Ám 81 százalékuk nem Peking kereskedelempolitikája, hanem katonai erejének erősödése miatt aggódik, 50 százalékuk pedig egyáltalán nem bízik Hszi Csin-ping kínai elnökben.



