Nem várt sorrend alakult ki az élelmiszer-toplistán

Globálisan egyre több feldogozott élelmiszert fogyasztunk, és ez aggodalomra ad okot, mivel az áruházláncok polcai tele vannak magas zsír-, cukor- és sótartalmú ételekkel, amelyek megbetegíthetnek minket. Eredményeink azt mutatják, hogy (...) a szegényebb nemzetek esetében érzékelhetők a leginkább a legegészségtelenebb élelmiszerek egészségre hátrányos következményei

Ha látatlanban kellene választanunk, hogy indiai és brit ételt eszünk-e, akkor bizonyára csak a fűszeres ételtől ódzkodók döntenének az utóbbi mellett. A többségnek (talán kicsit igazságtalanul ) eszébe jutnak azok a viccek , amelyek az angol konyha és a kulináris élvezetek közötti áthidalhatatlan akadályokat teszik meg a humor forrásává. (Lásd még "Finom angol ételek" bérelt helyét a világ legrövidebb könyveinek listáján.)Nagyot fordul azonban a világ, ha a kényelmi élelmiszerek minőségét vizsgáljuk. A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót. Persze ettől még nem biztos, hogy finomabbak is ezek a termékek, de azért az agyonsózott (esetleg sóval tartósított) vagy gejl ételek divatja is leáldozóban van.Az ausztráliai George Institute for Global Health egészségtudományi intézet az élelmiszerek összehasonlításakor az országban érvényben lévő értékrendszert vette alapul, amely az élelmiszerek tápértékét, só-, cukor-, telítettzsír-, fehérje-, kalcium- és rosttartalmát méri a legkevésbé egészségestől (fél pont) a legegészségesebbig (öt pont).A brit kényelmi élelmiszerek érték el a legmagasabb pontszámot, 2,83 pontot, utána az amerikai (2,82) és az ausztrál (2,81) élelmiszerek következnek a rangsorban. Az indiai élelmiszerek kapták átlagosan a legkevesebb, 2,27 pontot, előttük a kínaiak (2,43) és a chileiek (2,44) végeztek - ismertette az Obesity Reviews című folyóiratban közzétett tanulmányt a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.Elizabeth Dunford, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények aggodalomra adnak okot a kényelmi élelmiszereket illetően.- magyarázta. A felmérés szerint a Kínában készült italok a legegészségesebbek, 2,9 pontot kaptak, ám az ázsiai országban készült kényelmi élelmiszerek csak 2,39-et. A Dél-Afrikai Köztársaságban fordított a helyzet, a italok csupán 1,92 pontot kaptak, míg az élelmiszerek 2,87-et.Kanadában a legegészségtelenebb az élelmiszerek és italok sótartalma, 100 grammonként 291 milligramm, utána az Egyesült Államok következik 100 grammonként 279 milligrammal. A cukortartalmat illetően a brit élelmiszerek és italok tartalmazzák a legkevesebbet, 100 grammonként 3,8 grammot, Kanada e téren a második a 100 grammonkénti 4,6 grammal. A kínai kényelmi élelmiszerekben van a legtöbb telített zsír, és cukortartalmuk is több mint kétszerese a britnek.Az indiai élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb kalóriát,, a legkisebb energiasűrűsége a dél-afrikai termékeknek van, 100 grammonként 1044 kilojoule. (via MTI)