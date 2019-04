Német örökösnőnek hazudta magát, dollár százezreket csalt ki bankokból és barátaiból

200 ezer dollárt (kb. 57,8 millió forint) nyúlt le amerikai bankoktól és ismerőseitől Anna Sorokin azzal, hogy magát német örökösnőnek adta ki és banki igazolásokat, csekkeket hamisított.Az Anna Delvey néven is ismert csaló elsősorban pénzintézeteket tévesztett meg, a csalási sémájából annyi pénzt szerzett, hogy egy manhattani luxusapartmanra és magánrepülős utazásokra is telt belőle.Sorokin német örökösnőnek hazudta magát, először 22 millió dollárnyi hitelre akart szert tenni a City National Bankon keresztül 2016 novemberében; elmondása szerint egy privát klubot akart nyitni. Hamis dokumentumokkal próbálta igazolni, hogy külföldön jelentősebb örökölt vagyona van, viszont az ellenőrizhetetlen cash flow miatt a pénzintézet elutasította a kérelmét.Később a Fortress Groupnál is próbálkozott 22 millió dollárt szerezni, viszont ennek megszerzéséhez 100 ezer dollárnyi letétet kértek. A City National Bank ezt az összeget meghitelezte Sorokinnek, aki azt hazudta, hogy örökölt német vagyonát likvidálnia kell, majd visszafizeti az összeget, valójában viszont lenyúlta a pénzt.A séma után Sorokin elment Marokkóba egy barátjával, ahol 62 ezer dollárnyi (17,9 millió forint) tartozást halmozott fel, mivel a kártyáját elutasította, a barátjával fizettette ki az egészet, azt mondván, hogy majd megadja a pénzt. Ezután hamis megbízási visszaigazolásokkal próbált kibújni a fizetés alól.A rossz csekkekkel és hamisított visszaigazolásokkal később más szolgáltatásokat is igénybe vett, amit sosem fizetett ki.Anna Sorokint a manhattani törvényszék három rendbeli, jelentős vagyoni hátrányt okozó lopás vádjában, három rendbeli jelentős vagyoni hátrányt okozó lopás kísérlete miatt és szolgáltatáslopás miatt bűnösnek találta.