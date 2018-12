New Yorkban épít új székházat a Google

1 milliárd dollárból épít új székházat a Google, ezúttal New Yorkban. A világ talán legirigyeltebb dolgozói voltak egykor a Google-alkalmazottak a központjuk miatt, amivel a cég valóságos trendet is teremtett. A kaliforniai székhelyén (Googleplex) van zongora, úszómedence, röplabdapálya, egy űrhajómásolat és egy dinoszaurusz-csontváz is.Az új New York-i székházról annyit tudni lehet, hogy Hudson Streetnél lesz és két épületből áll majd. Jelenleg 7000 alkalmazottja van a Google-nek New Yorkban, akik többek között a keresési, a hirdetési, a térkép és a cloud üzletágban tevékenykednek és a tervek szerint az új központtal megduplázódhat a kapacitás a következő 10 évben.

Csúszda a Googleplex előcsarnokában, forrás Shutterstock

Fellendültek a székházépítések a technológiai vállalatok körében, az Apple a múlt héten jelentette be, hogy 1 milliárd dollárért épít egyet a texasi Austinban, az Amazon pedig Long Islandet választotta az egyik székháza helyszínéül.