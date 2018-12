Ontani fogja magából a Netflix a filmeket

Nagyratörő tervei vannak a Netflixnek a filmiparban, az egyik legaktívabb "hollywoodi stúdió" akar lenni és akár az Oscar-díjért is versenybe szállna. Évente 90 filmet készül bemutatni, köztük kis-és nagyköltségvetésű filmeket, dokumentumfilmeket és animációs filmeket. Olyan nagy neveket nyert meg magának, mint Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro vagy Michael Bay rendezők, a színészek közül pedig többek között Meryl Streep, Ben Affleck, Eddie Murphy, Sandra Bullock és Dwayne “The Rock" Johnson is kapott szerepet a Netflixtől.Összehasonlításképp az egyik legaktívabb hollywoodi stúdió, az Universal Pictures évente 30 filmet gyárt. Még korábban a Netflix tartalomgyártási vezetője elmondta, hogy az év végére 1000 saját gyártású tartalma lesz, ha a televíziós show-kat és a sorozatokat is belevesszük.

Forrás: Shutterstock