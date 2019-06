Öreg okostelefonokkal menthetik meg az esőerdőket

A régi okostelefonok és a mesterséges intelligencia kombinációjával harcolhat az emberiség az illegális esőerdő-irtások ellen. Egy kaliforniai nonprofit szervezet, a Rainforest Connection fejlesztésével például előre lehet jelezni, hol készülnek illegális fakivágásra a bűnszervezetek, így a helyi hatóságok meg tudják akadályozni a pusztítást.Egy kaliforniai társadalmi szervezet arra talált megoldást, hogyan lehet hasznosítani az öreg és kidobásra ítélt okostelefonokat az esőerdők védelme érdekében. Egy jelentés szerint egyetlen fa kivágásáért három dollárt kapnak a bűnözők, miközben az illegális erdőirtásokból származó feketekereskedelem értékét 30-100 milliárd dollárra becsülik. Óriási kárt is okoznak:Az ENSZ és az Interpol adatai szerint az dzsungelek környékén a fakivágások minimum ötven, de egyes helyeken akár kilencven százaléka is a feketepiachoz és a bűnszervezetekhez köthető.A megoldás, amihez a szoftvert az SAP technológiája is támogatja, a hangfelismerésen alapul. Az esőerdők hangja ezerféle: majmok, madarak, különféle állatok folyamatos kommunikációjából áll össze. De ahogy mi, emberek másként kommunikálunk vészhelyzetben, úgy az esőerdők élővilágának hangja is megváltozik, amikor valahol pusztítás készül, hiszen a dzsungel lakói jeleznek egymásnak. A fejlesztés folyamatosan elemzi, tanulja a dzsungel zaját és megjósolja, hol csapnak le a favágók. A valós idejű megfigyelés már nem elégséges az illegális erdőirtás elleni harcban. Előre kell tudni, hol dolgoznak a bűnözők - foglalható össze a Rainforest Connection megoldása.A Rainforest Connection öt éve fejleszti a rendszerét: a régi okostelefonokat napelemmel és nedvesség elleni védelemmel kombinálva elhelyezik a dzsungel fáin. A készülékek hangfelvevő funkcióját használva folyamatosan továbbítják a földrajzi koordinátákat is tartalmazó hangmintákat egy szoftverbe, amely a mesterséges intelligencia segítségével folyamatosan elemzi azokat. A rendszer elsősorban a madarak hangjának változásából, valamint a nehézgépek és a fűrészek zajának elemzésével előre tudja jelezni, hol készülnek illegális fakivágásra a bűnözők, és így riasztani tudják a hatóságokat.A Rainforest ConnectionA projekt célja, hogy rövid távon mind a lefedett területet, mind az országok számát megduplázza. Egyetlen öreg mobillal 300 hektárnyi esőerdő-terület megfigyelése és védelme oldható meg, ekkora terület képes semlegesíteni évente 3000 autó széndioxid-kibocsátását.