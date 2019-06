Pirájákkal ölethette meg tábornokát Kim Dzsongun

Kim Dzsongun állítólag pirájákkal végeztette ki egy tábornokát, akit azzal vádolt meg, hogy összeesküvést szervezett ellene - írja a brit Daily Star bulvárlap.Az észak-koreai diktátor állítólag a phenjani Rijongszong elnöki palotában egy hatalmas akváriumban tart pirájákat, melyeket Brazíliából importált. A tábornokot állítólag leszúrták, majd utána dobták a gyilkos halak közé, az nem világos, hogy a szúrt sebektől halt meg, szétmarcangolták a halak meg vagy megfulladt.Kim Dzsongun körülbelül egy tucat magas rangú észak-koreai tisztviselőt öletett meg mióta 2011-ben átvette a hatalmat, többeket közülük brutális módszerekkel, légvédelmi ágyúval, lángszóróval, tigrisekkel. Szakértők szerint a kegyetlenség célja, hogy a diktátor elrettentse potenciális ellenlábasait.Az észak-koreai vezető hírhedtségét egyébként számos álhír is fokozza: sokszor kiderül, hogy egy-egy brutális kivégzésről szóló, többnyire ismeretlen forrásból vagy észak-koreai dezertőröktől származó hír mögött valójában nincsen semmi, így a pirajás kivégzést is érdemes egészséges szkepticizmussal kezelni. Legutóbb az amerikai főtárgyaló kivégzéséről röppentek fel hírek, ezek is hamisnak bizonyultak: