Pókeren próbált pénzt szerezni a milliárdos befektető

David Einhorn milliárdos hedge fund menedzser is részt vett a Las Vegasban tartott "Big One for One Drop" pókermegmérettetésen. A beszálló egymillió dollár volt, a befektetési szakember végül hatodikként végzett.A hatodik hellyel viszont semmit sem nyert, az ötödik hely már 2 millió dollárt hozott volna. Einhornnal együtt 27-en voltak, akik beszálltak az egymillió dolláros beugróval induló játékba. A milliárdos hedge fundos az első és második játéknapot is sikeresen vette, a harmadik napon azonban már nem sikerült a jobbak közé jutás, és végül a hatodik helyen búcsúzott a versenytől.A cikk szerint Einhorn már rendszeres játékosnak számít ezen a pókermérkőzésen, ha az elmúlt években nyert a játékkal, a nyereményt mindig eladományozta. Egyébként már magában a játékban való részvétel is nemesebb célokat szolgál, a beugrók 80%-át ugyanis a One Drop alapítványnak utalják, amely a vizhez való biztonságos és fenntartható hozzáférést igyekszik előteremteni a világban.