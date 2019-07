Pokoli hőség tombol Európában - Évszázados rekordok dőlnek meg

Németországban a rendszeres időjárási adatfelvétel csaknem 140 éves történetében először mértek 41 fok feletti hőmérsékletet. Az 1881 óta mért adatok azt jelzik, hogy az ország éghajlata melegszik, az év minden hónapjának átlaghőmérséklete emelkedett, és míg hidegrekordot több mint 70 éve nem regisztráltak, a melegrekordok 1990 óta megszaporodtak.

Párizsban csütörtökön 13 óra 42 perckor a több mint hetvenéves abszolút melegrekord dőlt meg 41 fokkal - közölte a francia meteorológiai szolgálat. Az eddigi 40,4 fokos melegrekordot 1947. július 28-án mérték a francia fővárosban.

Negyvenfokos kánikula sújtja elsősorban Olaszország északi részét, ahol csütörtökön a legmagasabb szintű riasztást adták ki, a szombattól várható viharok érkezéséig. A legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást 13 városra - Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Róma, Torinó, Trieszt és Verona - érvényes. Pénteken Milánóra is érvényes lesz a hőségriadó.

Több nyugat-európai melegrekord dőlt meg csütörtökön, Németországban két nap alatt kétszer is. A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előzetesen közölt adata szerint az új történelmi csúcs 41,6 Celsius-fok, amelyet 15.50-kor regisztráltak Alsó-Szászország tartományban, a holland határ térségében fekvő Lingen melletti mérőállomáson.A bajor várost felforrósító trópusi hőségben nyílt meg csütörtök délután a Bayreuthi Ünnepi Játékok is. A Richard Wagner tiszteletére 108. alkalommal megrendezett operafesztivál a 39 fokos melegben, a világhírű szerző Tannhäuser című operájával vette kezdetét.mert egyre melegebb a Weser-folyó vize, amelyet a reaktor hűtésére használnak. A termelést várhatóan péntek dél körül függesztik fel. Akkorra várják, hogy a víz hőmérséklete meghaladja a 26 Celsius fokos határértéket. A hőség és a víz felmelegedése ugyan önmagában nem hátráltatná az erőmű működését, de a folyó élővilágának védelmében nem szabad még melegebb vizet a folyóba ereszteni.Az ország nagy részét. A Duna bajorországi szakaszán például a hajóforgalom korlátozására lehet szükség az egyre alacsonyabb vízállás miatt, és a tartomány több járásában a hatóságok a növényzet és az állatok védelmében megtiltották a lakosságnak, hogy vizet vegyenek a folyókból, patakokból. Új munkavállalói jogokat kell bevezetni a dolgozók szervezetét kánikula idején érő terhelés enyhítésére - sürgetik a német Zöldek.Németország legerősebb ellenzéki pártja a kánikulai akcióterv elnevezésű új programjában hírportálok csütörtöki beszámolója szerint egyebek között sürgeti az otthoni munkavégzéshez fűződő jog bevezetését. Ezzel az irodai alkalmazottak élhetnének, amikor a napi csúcshőmérséklet tartósan meghaladja a 30 Celsius-fokot. A szabadban dolgozó munkavállalóknak a rendkívüli fizetett szabadság jogát kellene megadni kánikula idejére.Hétfő óta sújtja erős hőhullám Franciaországot, egy hónapon belül a második, és ezúttal szinte az egész ország területét érinti: a száz megyéből nyolcvanban rendelt el hőségriasztást a Météo France, amire még soha nem volt példa. Párizsban és környékén szerda óta a legmagasabb a készültség, a többi megyében egy fokozattal alacsonyabb riasztás van érvényben.Az egyre gyakoribb és a szakemberek szerint rendszeressé váló hőhullámok miatt a francia hatóságok számos elővigyázatossági intézkedést hoztak. A kánikulát a felszínközeli ózon koncentrációjának megemelkedése kíséri, ezért Párizsban, Lille-ben, Lyonban és Annecy-ban kitiltották a leginkább szennyező gépjárműveket, a helyi lakosoknak pedig a hőhullám idejére ingyenessé tették a parkolást., miután nem minden szerelvény légkondicionált, a hálózaton pedig jelentős késések várhatók.Az olasz légvédelemhez tartozó meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a levegő a Pó-alföldön forrósodik fel a leginkább, ahol a hőmérő két napon át negyven fokot mutat majd. Közben délen, Szicília szigetén 30-32 fokot mérnek. Idén ez a harmadik rendkívüli hőhullám Olaszországban.A brit meteorológiai szolgálat csütörtök délutáni bejelentése szerint a London nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 36,9 fokot mértek. Az eddigi júliusi brit hőségrekord 36,7 fok volt. A meteorológusok 60 százalékos eséllyel jósolják, hogy csütörtökön megdől az abszolút országos melegrekord is, amely jelenleg 38,5 fok. Ezt 2003 augusztusában mérték a délkelet-angliai Kent megyében.Története során(IRM) az országot sújtó hőhullám miatt. Belgium egyes részein a napokban 38-40 Celsius-fokos hőmérséklet is várható. David Dehenauw, a szolgálat vezetője később bejelentette, hogy 38,9 Celsius-fokot mértek az ország délkeleti részén szerda délután, és ezzel épp megdőlt a 38,8 Celsius-fokos melegrekord, amelyet tavaly nyáron regisztráltak.Hollandiában 40,4 Celsius-fokos új rekordhőmérsékletet mértek, Spanyolországban viszont a hőmérséklet ismét megközelíti az évszakban szokásos értékeket, az 50 tartomány közül csak hatban van továbbra is érvényben narancsszínű riasztás.A hőség várhatóan a hét végéig tart, amikor zivatarokkal érkezik az enyhülés.(MTI)