Politikusok neveivel viccelődve nyugtatja ügyfeleit a Revolut

You're probably Reesly sick of hearing about Brexit by now. We understand. It's all very Merkely and confusing.



We're sorry to Boris you with more Brexit stuff, but please don't send this email to your Juncker folder. We have an important message you May want to hear.



For now, all our politicians have stopped having a Barnier about what deal to sign. This is good news. It means that you'll stay as part of our UK entity for the foreseeable future, and that you don't need to do anything on your side for now. There's a Chancellor this will change in the future, but we will keep you up to date as developments continue.



We suggest that you celebrate by using your Revolut card to go out and buy a sweet treat. Maybe a strawberry Macron.

EU-s és brit politikusok nevével viccelődő levelet küldött a Revolut ügyfeleinek. A fintechcég a Brexit legújabb fejleményeiről és ennek a hatásáról tájékoztatja őket."You're probably Reesly sick of hearing about Brexit by now. We understand. It's all very Merkely and confusing" - kezdi a Revolut a levelet azzal, hogy biztos nagyon unja már a kedves ügyfél, hogy folyamatosan a Brexitről kell hallania, majd hozzáteszik, megértik, hogy nagyon homályos és zavarba ejtő az egész. A "really" helyett viszont a Reesly szót használják, utalva ezzel Jacob Rees-Moggra, egy hard Brexitet támogató konzervatív politikusra, a "murky" helyett pedig Angela Merkel vezetéknevével viccelődnek.Az üzenet lényege nagyjából az, hogy a Brexit elhalasztása miatt a Revolut ügyfelei maradnak a brit érdekeltség alatt, így semmi dolguk nincs. Brexit esetén a fintechcég ügyfelei valószínűleg egyszerűen átkerültek volna a Revolut valamelyik EU-s érdekeltsége alá, az nem világos, hogy egyébként így lett-e volna bármi dolguk azon kívül, hogy talán beleegyeznek a költözésbe.A levélben viccelődnek Boris Johnson volt londoni polgármesterrel, Theresa May miniszterelnökkel, Michel Barnier EU-s Brexit-tárgyalóval, még egyszer Merkellel és Emmanuel Macron francia miniszterelnökkel is."Azt javasoljuk, hogy ünnepelj azzal, hogy veszel magadnak a Revolut-kártyáddal valami édességet. Például egy epres Macront" - zárják a levelet a klasszikus Macron-macaron poénnal.Itt az egész levél, angolul viccesebb: