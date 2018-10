Rekordot döntött a műanyag zacskók betiltását célzó kampány Magyarországon

megnövelnék az eldobható műanyag zacskók és más termékek termékdíját (ez 2019-től léphetne életbe);

2019. július 1-től betiltanák a fizikailag rövid idő alatt szétmálló, de biológiailag nem lebomló műanyag zacskók forgalmazását;

2021. január 1-től teljesen betiltanák az egyszer használatos műanyag zacskókat.

A Greenpeace Magyarország szerdán átadta az egyszer használatos műanyag zacskók betiltását támogató "Stop műanyag"-petíció rekordszámú aláírását az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM). A kezdeményezés minden idők eddigi legsikeresebb hazai online környezetvédelmi kezdeményezése. Az átadás pillanatában a szervezet, illetve a kampány honlapján található számláló 120 ezer támogatói aláírást jelzett, ami hamarosan 130 ezer fölé emelkedett - mondta el Tömöri Balázs, a Greenpeace Magyarország kampányfelelőse.A Greenpeace Magyarország az október 3-án átadott aláírásokat követően azt várja az országgyűlési képviselőktől: az emberek akarata szerint szavazzák meg az ITM jelenlegi törvénytervezetét az októberben várható szavazáson, és első lépésként tiltsák be a műanyag zacskókat. Ennek érdekében az aláírás-számlálót nem állítják le egészen a törvény elfogadásááig, ami októberben várható. Álláspontjuk szerint az ökológiai katasztrófát okozó és az egészségünkre is kockázatos egyszer használatos műanyag termékek kora lejárt.A Greenpeace Magyarország nyár elején indított petíciót az egyszer használatos műanyag zacskók betiltásáért, miután hasonló jellegű tilalmat már világszerte számos ország bevezetett, vagy tervez bevezetni Új-Zélandtól Chilén és Eritreán át Romániáig. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szeptember közepén jelentette be, hogy az eldobható műanyag zacskók visszaszorítását és tilalmát tervezik. A tárca Greenpeace által is üdvözölt tervei szerint