Rendkívüli állapotot hirdettek több amerikai államban

MTI 2019. augusztus 30. 19:50

A Floridával szomszédos Georgia államban is rendkívüli állapotot hirdettek pénteken az Egyesült Államok felé közelgő Dorian hurrikán miatt.



Brian Kemp kormányzó az állam partvidék melletti megyéiben hirdetett rendkívüli állapotot. A kormányzó leszögezte ugyan, hogy egyelőre nehéz pontosan megmondani a pusztítónak jósolt vihar útvonalát, de közölte: megkezdődtek az előkészületek a hurrikán elleni védelemre. Ennek részeként már csütörtökön létrehoztak egy hadműveleti központot a vészhelyzet esetére. Megkezdték a segélyhelyek és menekültközpontok felállítását is. Atlantában pénteken megnyitották az első segélyhelyet, ahol egyelőre a Floridából menekülőket várják.



Floridában Ron DeSantis kormányzó pénteken tartott sajtókonferenciáján ismételten elővigyázatosságra intette az állam lakóit. Közölte, hogy eddig legalább kilenc egyetem és főiskola zárta be kapuit és kezdte meg a bentlakó diákok evakuálását.



Bejelentette azt is, hogy levélben fordult Donald Trump elnökhöz, és kérte, hogy ő is hirdessen rendkívüli állapotot, amely lehetővé teszi, hogy a déli állam külön szövetségi segélyre tarthasson igényt. Az elnök teljesítette a kormányzó kérését.



A Fehér Ház közleményben jelentette be, hogy az elnök felkérte a belbiztonsági minisztériumot és a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatalt (FEMA) a szövetségi segélyek és tevékenységek összehangolására.



Donald Trump Palm Beachben lévő Mar-a-Lago épületkomplexumát - amelyet az amerikai sajtóban téli Fehér Házként is emlegetnek - pénteken szintén lezárták, és megkezdték az előkészületeket a hurrikán elleni védekezésre.



A legfrissebb előrejelzések szerint a Dorian hurrikán nemcsak Florida keleti partvidékén pusztít majd, hanem várhatóan egész Floridát sújtja, és több napig dúl majd az állam területén. A miami Országos Hurrikán Központ pénteken azt jelezte, hogy Dorian akár olyan pusztító is lehet, mint az 1992-es Andrew hurrikán, amely ötös erősségű viharként, óránkénti 280 kilométeres széllökésekkel ért partot.



