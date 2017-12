Robotkígyókat küld az atomerőmű-baleset helyszínére Japán

Robotkígyókat vetnek be Japánban a 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset kárrendezése, illetve a pusztítás teljes körűen még ma sem ismert mértékének feltérképezése érdekében. A 12,8 méter hosszú, ám mindössze 12 centiméter átmérőjű flexibilis, teleszkópos, a fejrészen egyebek mellett panoráma kamerával, doziméterrel és hőmérővel ellátott kígyószerű robotokat a Toshiba és a nukleáris létesítmények leszerelésével foglalkozó nemzetközi kutatóintézet (IRID) együtt fejlesztette ki. A bevetés célja, hogy a szakemberek minél több információt gyűjthessenek az atomerőmű sérüléseiről, ugyanis a károk részletei még ma sem ismertek, a megsérült 2. reaktorblokk megközelítése emberek számára pedig továbbra is életveszélyes.A robotokat 2018 januárjában küldik a helyszínre, hogy megvizsgálják a területet, illetve a törmelékeket. A kígyószerű robotokkal már egy ideje kísérletezik a Toshiba, az idén februárban alkalmazott egyszerűbb előd azonban csak korlátozott képet adott a reaktorblokk, illetve tartály állapotáról, és éppen a vártnál nagyobb sugárzás miatt küldetése nem teljesült.

forrás: Toshiba

A napokban egy másik, a japán nukleáris ipar szempontjából fontos ügyben is előrelépés történt, a szigetország atomenergia-ügyi hivatala ugyanis megadta a végleges engedélyt a TEPCO vállalatnak két atomreaktora újraindítására. A hivatal szerint a két érintett reaktor megfelel a fukusimai baleset után megszigorított atombiztonsági szabályoknak. Ez a japán áramszolgáltató üzemeltette a fukusimai atomerőművet is, amelynek a 2011. márciusi nagy erejű földrengés és szökőár kiváltotta katasztrófájában a vállalatot is felelősnek tartották. Az 1986-ban történt csernobili atomerőmű-baleset után a fukusimait tartják a második legsúlyosabb atomkatasztrófának.Az egyenként 1356 megawatt kapacitású reaktor az északnyugat-japáni Kasivazaki-Karivában lévő erőműben található. A két forróvizes (BRW) reaktor ugyanolyan típusú, mint a Fukusima-I. erőmű reaktorai. Most első ízben engedélyezték ilyen reaktorok üzemeltetését 2011 után. Az újraindítás azonban még évekig eltarthat, mert a TEPCO-nak a helyi hatóságok hozzájárulását is be kell szereznie. Niigata 2016-ban négy évre megválasztott kormányzója ugyanis fenntartásokkal kezeli az ország legnagyobb atomerőműnek újraindítását. Jelenleg mindössze öt japán atomreaktor üzemel Japánban - valamennyi nyomottvizes technológiával (PRW) működik -, szemben a fukusimai szerencsétlenség előtti 54-gyel. Ebből 14-et az új biztonsági előírások okozta magas költségek miatt végleg leállítanak.