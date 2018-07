Sorban cserélik a papírpénzeket a világban: egyre több nő arcképe kerül fel

Uralkodónak kell lennie, mint például II. Erzsébet brit királynőnek, akinek nemcsak saját, hanem más országok pénzeire is rányomják az arcképét. Nagy-Britannia (és Észak-Írország Egyesült Királyságának) királynője jelenleg összesen 14 ország pénzén szerepel.

Egy másik út, ha az illető kiemelkedő karriert fut be művészként. Így került másodikként Jane Austin 19. századi, brit írónő tavaly a 10 fontos bankjegyekre, halálának 200. évfordulója alkalmából. Svédországban a papírpénzek fele elismert női művészeket ábrázol: köztük van Astrid Lindgren író, a Harisnyás Pippi szerzője, Greta Garbo Oscar-díjas színésznő és Birgit Nilsson opera-énekesnő. Mexikóban 2010 szeptemberétől Frida Kahlo előtt tisztelegnek az 500 pesós bankjeggyel, amelyet a világhírű festőművész arcképe díszít. Izraelben pedig tavaly mutatták be az új papírpénzeket, amelyeken két, héber nyelven író költőnő Ráchel Bluwstein és Lea Goldberg arcképe szerepel.

Aki nem uralkodó, és nincs művészi vénája, megpróbálkozhat a demokrácia védelmezésével. A Dominikai Köztársaságban a Mirabal-nővérek szerepelnek a 200 dominikai pesós (peso oro) bankjegyen. A három testvér azzal vált hőssé, hogy Rafael Trujillo diktatúrája ellen küzdöttek, míg 1960. november 25-én meggyilkolták őket a diktátor parancsára. A Fülöp-szigeteken Corazon Aquino, a szigetország első női elnöke szerepel az ötszázas Fülöp-szigeteki pesón. Ő vezette az 1986-os forradalmat, amely megdöntötte Ferdinand Marcos tekintélyelvű rendszerét, és utána elnökként visszaállította a demokráciát.

Fontos fejlemény, hogy 2016 tavaszán az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy 2020-tól Harriet Tubman, a rabszolgaság eltörléséért küzdő mozgalom vezetőjének arcképe kerül a 20 dolláros bankjegyekre (Andrew Jackson korábbi elnök képe helyére). Ezzel hazájában ő lenne az első afroamerikai nő, akinek arcképe bankjegyen megjelenik, de a BBC információi szerint egyelőre nem biztos, hogy megvalósul a terv.

Világszerte jellemző, hogy kevesebb nőt látni a pénzeken, mint férfit: az összes állam és saját valutával rendelkező terület közül csupán 39%-nak a pénzein találunk nőket - derül ki a BBC Faces of Money című sorozatának első részéből, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit kell egy nőnek letennie az asztalra ahhoz, hogy felkerüljön a képe egy bankóra.Úgy tűnik, hogy egy amerikai nőnek kevés esélye van arra, hogy pénzre kerüljön, ugyanis nem volt még példa erre az Egyesült Államok modernkori bankjegyei esetében. Bár 2000-ben bevezettek egy emlékérmétindián nő arcképével, aki tolmácsként és úti vezetőként kísérte az Észak-Amerika feltérképezésére indított Lewis és Clark expedíciót (1804-1806).A 2014-ben megkezdett bankjegycsere idején nálunk is felmerült az ötlet, arra hivatkozva, hogy több nő is van a magyar történelemben, akik méltó arcai lehetnének a pénzeknek. A téma kapcsán felmerült többek közöttésneve is. Az MNB akkori nyilatkozata szerint a bankjegyekre kerülő történelmi személyek közös jellemzője, hogy az évszázadok során jelentős szerepet játszottak a magyar pénzkibocsátásban. Korábban egyébként, a pengőkorszak idején több bankjegyünkön előfordultak női portrék, melyeket Horváth Endre, a Pénzjegynyomda korabeli tervezője alkotott, az ő munkája az 1946-ban kibocsátott 100 forintos bankjegyen látható női portré is.