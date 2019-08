Strandra indulsz? Nem fogsz örülni az OMSZ híreinek

Szombaton délután, este elszórtan, főként a középső és keleti területeken fordulhat elő zivatar, néhol erős szél kíséretében. Az előrejelzés szerint szombat hajnalban 14-18 fok lesz, napközben pedig mindössze 23-27 fokig melegszik a levegő.

Zivatarveszély miatt szombatra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.Emellett Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: péntek éjfélig, esetleg szombat kora hajnalig több helyen - egyre inkább a Dunától keletre, elsősorban az ország középső sávjában - 20 milliméternél is több csapadék hullhat, egyes helyeken 40 milliméter feletti mennyiség is előfordulhat. A felhőszakadás mellett, kezdetben az ország déli határához közeli részén a zivatarhoz viharos szél és nagy méretű jég társulhat.Az éjszaka további részében a középső országrészben és keleten újabb intenzív záporok, illetve zivatarok alakulhatnak ki, egy-egy helyen jelentősebb mennyiségű csapadékkal, esetleg felhőszakadással.