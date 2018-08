Szándékosan szívatja a nagybank a hatóságot? Egy besúgó jelentette fel

2018. augusztus 21. 09:45

A Goldman Sachs egyik banki dolgozója feljelentette a bankot a brit hatóságoknál, amiért a pénzintézet nem rögzítette megfelelően az ügyféladatokat és ezzel megszegte a MiFID 2 előírásait - számol be a hírről a Financial Times.



Az ügyhöz közel álló források szerint a brit FCA már tudott a banki besúgó által felhozott vádakról és most azon gondolkodik, hogy tovább vigye-e az ügyet.



A banki dolgozó bejelentése szerint a pénzintézet megszegte a MiFID 2 előírásait és helytelenül vagy nem kellően alaposan rögzítette a szükséges ügyféladatokat.



A hírről korábban a Bloomberg is beszámolt, amely úgy értesült, hogy a bank szándékosan sok, irreleváns adatot adott át az FCA-nek, a hírt egyelőre a brit felügyelet és a Goldman sem kommentálta.



