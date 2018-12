Száz repülőjárattal szállítják a násznépet a leggazdagabb indiai lányának esküvőjére

Mivel a lakodalomra sok vendég érkezik külföldről, öt napra ideiglenes határátkelőhelyet és vámhivatalt létesítettek az amúgy álmos kisváros poros légikikötőjében.

A friggyel India két legbefolyásosabb családja lép szövetségre. A jemeni születésű Mukes Ambaninak, az egyebek között olajfinomítással, távközléssel és kiskereskedelemmel foglalkozó Reliance Industries vállalatbirodalom elnökének vagyonát 47 milliárd dollárra becsüli a Forbes üzleti magazin.

Az indiai sajtó szerint 100 bérelt repülőjárattal szállítják a násznépet az esküvő helyszínei között Indiában, ahol hetedhét országra szóló lakodalmat csapnak abból az alkalomból, hogy férjhez megy az ország leggazdagabb emberének lánya.Bár Musek Ambani lánya, a 27 éves Isa Ambani csak kedden lép frigyre Mumbaiban Anand Piramallal, egy másik dúsgazdag és befolyásos indiai család 33 éves sarjával, az esküvői mulatságok már ezen a hétvégén megkezdődnek egy háromnapos zenés-táncos dáridóval Udaipur sivatagi városban, ahova száz repülőgép szállítja az Indiából és külföldről összesereglő vendégeket.Az indiai média értesülései szerint a lagzin Beyoncé ad koncertet, de ott lesz Prijanka Csopra bollywoodi szupersztár is, aki a múlt hét végén maga is fényűző külsőségek közepette ment férjhez a nála 10 évvel fiatalabb Nick Jonas amerikai énekeshez.Az indiai sajtó azt találgatja, hogy ott lesz-e az esküvőn Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton volt külügyminiszter és volt elnökjelölt.A gyógyszeriparban és ingatlanüzletben érdekelt Piramal-család egy 4645 négyzetméteres, tengerre néző házat adott nászajándékba a párnak Mumbaiban az India Today magazin értesülése szerint.A pár Olaszországban, a Comói-tó partján, a Villa d'Este luxusszállodában jegyezte el egymást, az eljegyzési partin, amelyre 600 vendéget hívtak, John Legend tízszeres Grammy-díjas amerikai énekes adott koncertet.Isa Ambani és Anand Piramal egybekelése a legújabb a tékozló indiai sztáresküvők sorában, amely tavaly kezdődött Virat Kohli, az indiai krikettválogatott kapitánya és Anuska Sarma bollywoodi színésznő frigyével.Prijanka Csopra színésznő, egykori Miss World, aki az indiai film egyik legünnepeltebb csillaga, a múlt héten ugyancsak öt napig tartó lagzin ment férjhez a texasi születésű énekeshez, a 26 éves Nick Jonashoz, a mára megszűnt The Jonas Brothers egykori tagjához.A boldogító igent a hegytetőn álló dzsodhpuri királyi palotában, a világ ismert hatodik legnagyobb magánrezidenciáján mondták ki. A részben szállodává átalakított Umaid Bhavan-palota olyan fényűző, hogy nagy elnöki lakosztályában több mint 500 ezer rúpiába (kétmillió forint) is kerülhet egyetlen éjszaka. (MTI)