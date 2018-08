Több mint 5500 brit templom állt át megújuló energiaforrásokra

MTI 2018. augusztus 3. 17:05

Több mint 5500 brit templom tért már át megújuló energiaforrások használatára, beleértve az Egyesült Királyság leghíresebb katedrálisai közül is néhányat, hogy segítsék az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.



Az anglikán egyház, a katolikus egyház, a baptisták, a metodisták, a kvékerek és az Üdvhadsereg imahelyei álltak át száz százalékban megújuló energiaforrásokra, az anglikán egyház 15 katedrálisa is zöld energiát használ már, köztük a salisbury vagy épp a liverpooli.



Egyházi vezetők sürgetik, hogy még többen kövessék a példájukat. Az éghajlatváltozás "korunk egyik nagy erkölcsi problémája", amely a szegényeket sújtja leginkább - fogalmaztak a The Guardian című lap pénteki jelentése szerint.



A templomok villanyszámlája átlagosan évi ezer font, az átállással azonban több mint 5 millió font értékű fosszilis energiát spóroltak meg becslések szerint. Ráadásul a civil program, amelyhez csatlakozva áttérhetnek a megújuló forrásokból nyert energia használatára, igyekszik a lehető legkedvezőbb árat kialkudni nekik, ami azt jelenti, hogy olcsóbban jutnak energiához, mintha hagyományos forrásokat használnának.



Salisbury püspöke és az anglikán egyház környezetvédelemért felelős legmagasabb rangú tagja, Nicholas Holtam fantasztikusnak nevezte, hogy a templomok is kiveszik a részüket a környezetre nehezedő terhek csökkentéséből.



Rowan Williams volt canterbury érsek, az anglikán egyház előző vallási főméltósága pedig azt mondta, az egyház úgy döntött, eladja részesedéseit a fosszilis energetikai cégekben, amelyek nem tartják be a párizsi egyezményben foglalt célokat. A projektet kezelő szervezetek egyike, a Christian Aid elnökeként egyúttal sürgette a kormányt, tűzze ki célul, hogy az Egyesült Királyság 2050-re váljon zéró kibocsátóvá.





293828