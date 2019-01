Trump új csúcsra juttatja a pornóipart

Érdekes összefüggésre bukkant a világ egyik legnagyobb forgalmú pornóoldala, a PornHub. Az amerikai kormányzati leállás óta a jelek szerint nagyot ugrott a pornóoldal nézettsége, úgy néz ki, az otthon unatkozó emberek szívesen szórakoztatják magukat egy kis pronónézéssel. Az erről készített elemzés szerint a PornHub forgalma január 7-e és 11-e között 6 százalékkal nőtt, különösen az éjjeli és az esti órákban nőtt a forgalom.A Pornhub elemzői szerint ez a típusú forgalom - amikor az éjjeli órákban magas a nézettség - az ünnepi, munkaszüneti időszakokra jellemző, amikor másnap nem kell munkába menni, ezért tovább fennmaradnak az emberek.

A szövetségi kormányzat mintegy negyede nem működik. Csaknem 800 ezer kormányzati alkalmazott dolgozik fizetés nélkül, és közülük 380 ezret kényszerszabadságra küldtek. Ez a helyzet azért állt elő, mert eddig nem sikerült elfogadni az amerikai költségvetést.Donald Trump ugyanis csak olyan költségvetést hajlandó aláírni, amely az amerikai-mexikói határra tervezett fal felépítésére kért több mint ötmilliárd dollárt is tartalmazza. Washingtonban, ahol a legtöbben töltik most a kényszerszabadságukat, a hat százalékot is meghaladja a pornóforgalom emelkedése.