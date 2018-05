Úgy tűnik, megtalálták a kopaszodás ellenszerét

Jó hír érkezett a kopaszodók számára: egy csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer serkentheti a hajnövekedést - állapították meg a Manchesteri Egyetem kutatói. Nathan Hawkshaw professzor és társai véletlenül felfedezhették tehát a kopaszodás ellenszerét.A cyclosporine A nevű gyógyszert korábban autoimmun betegségek kezelésére fejlesztették ki, ugyanakkor felfedezték, hogy a szer gátolja annak az SFRP1 nevű fehérjének működését is, amelynek szerepe van bizonyos szövetek növekedésének a blokkolásában is.A most kifejlesztett, Way-316606 nevű eljárás célja közvetlenül az említett fehérje működésének az akadályozása a csontritkulás megelőzése céljából. Alkalmazása során fedezték fel, hogy képes a kopaszodás visszafordítására is. A PLOS Biologyban megjelent kutatási eredények szerint 40 férfi hajszövetmintáit használták fel.Jelenleg két gyógyszert, a férfiak és nők számára egyaránt alkalmas minoxidilt, illetve a férfiaknál alkalmazott finasteride-t használják kopaszodás ellen, azonban egyik sem elég hatékony, és jelentős mellékhatásaik vannak. A páciensek nagy része ezért inkább hajbeültetéshez folyamodik.Ahhoz, hogy boltokba is kerülhessen a gyógyszer, még sok sikeres kísérletre van szükség, mindenesetre a brit gyógyszerészek szövetségének szóvivője szerint nagyon érdekesek és izgalmasak az eredmények.