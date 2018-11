Új trolijárat indul Budapesten, de csak hétvégén fog járni

MTI 2018. november 15. 11:38

Szombattól hétvégenként City-troli nevű új trolibuszjárat közlekedik a fővárosi Fővám tér és a Lehel tér között - jelentették be csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.



Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója kiemelte, a vonalon közlekedő trolibuszok önjáróképességgel is rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy négy kilométert felsővezeték nélkül is meg tudnak tenni.



Dabóczi szerint a City-troli szerves része a fővárosi közlekedéspolitikának, annak, hogy a belvárostól kifelé haladva minél inkább károsanyag-kibocsátás nélkülivé tudják tenni a várost.



Címlapkép: MTI/Kovács Tamás

