Vallott a Facebook: nem tudja garantálni, hogy a demokrácia hasznára válik

a Facebook közölte, hogy nem tudja garantálni, hogy a közösségi média a demokrácia hasznára válik.

Egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint a Facebook káros az emberek mentális állapotára és az egész társadalomra is. Nemrég a Facebook saját korábbi vezetője is szót emelt a közösségi oldal ellen, most pedig magaGlobális kérdéssé vált az elmúlt hónapokban a közösségi média szerepe a választások kapcsán, a feltételezések szerint ugyanis Oroszország megpróbálhatta manipulálni az amerikai, a brit és a francia választásokat. A Facebook termékmenedzsere szerint nem biztos, hogy a közösségi oldal pozitívumai ellensúlyozni tudják a negatívumokat. Hozzátette, hogy erkölcsi kötelességük megérteni, hogy mire lehet ezeket a technológiákat használni és hogy mit kell ahhoz, hogy az olyan közösségek, mint a Facebook, megbízhatók legyenek.Az amerikai Szenátusban már sor került több meghallgatásra azzal kapcsolatban, hogy a közösségi médiának milyen szerepe volt az amerikai választásokban és a hónapban a Facebook vizsgálatot kezdett a britek 2016-os Brexit-népszavazásával kapcsolatban is. Állítólag orosz ügynökök a 2016-os amerikai választásokat megelőzően 80 ezer posztot publikáltak a Facebookon, amelyek 126 millió embert érhettek el két év leforgása alatt. A Facebook jobban is csinálhatta volna, túl sok időbe telt a gyanús regisztrációk felfüggesztése és hogy a politikai hirdetéseket vásárlókat beazonosítsák - szabadkozott a Facebook termékmenedzsere.