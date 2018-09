Van egy rossz hírünk a férfiaknak

Az átlagot nézve a férfiak fiatalabb korukban halnak meg, mint a nők, és sokkal jellemzőbb esetükben az is, hogy alkohol, szívbetegség vagy öngyilkosság vezessen a halálhoz. A WHO egy új tanulmánya szerint Európában különösen felerősödnek ezek a problémák, főleg azokban az országokban, ahol alacsony a nemek közötti egyenlőség.A WHO közleménye szerint vannak olyan országok, ahol a férfiak és nők közötti nemi egyenlőség pozitív hatással van a férfiak egészségére, mivel ez esetben kisebb a körükben a halálozási ráta, a depresszió kialakulásának vagy az öngyilkosság elkövetésének kockázata, továbbá 40%-kal kisebb a valószínűsége az erőszakos halálnak is.A tanulmányban 41 országot vizsgáltak, és mint kiderült, az európai férfiaknál sokkal gyakoribb a dohányzás vagy az ital miatti egészségügyi probléma, mint a nőknél. Nyugat-Európában például a dohányzás volt a legnagyobb kockázati faktor 2016-ban, egymillió férfi halálát okozva. Ehhez képest Kelet-Európában az alkohol és a drogfogyasztás szedte a legtöbb "férfiáldozatot".A tanulmány szerint tehát nem feltétlenül a biológia az oka annak, hogy a férfiak hamarabb meghalnak, mint a nők, vagy esetükben gyakoribbak bizonyos betegségek, hanem érdemes olyan kultúrákban kell keresni a "probléma" gyökerét, ahol a férfiasság bizonyítása kiemelkedő jelentőséggel bír. Ilyen például Oroszország, ahol megbecsülik az olyan férfiakat, akik sokat isznak, mert ez egyfajta státuszszimbólum a munkásosztályban.A vizsgált európai országok között is nagy azonban a különbség, ha a férfiak várható élettartamát nézzük: Svájcban 2016-ban a férfiak várható élettartam 81,6 év volt, míg a Türkmenisztánban vagy Oroszországban született társaiké 70 év alatti volt.A tanulmány szerint az északi országok és Izland esetében a legmagasabb a nemek közötti egyenlőség, míg Törökországban a legalacsonyabb, Magyarországgal és Grúziával a sorban. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség az oka annak, hogy egyes országokban a férfiak hamarabb hunynak el, de jól láthatóan van kapcsolat a férfiak dominálta társadalmak és az olyan egészségügyi problémák között, amit a dohányzás vagy az alkohol vált ki.