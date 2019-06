Áramütés ért egy BKV villamosvezetőt az ideiglenesen felállított pihenőben

2019. június 17. 10:50

Áramütés ért egy BKV villamosvezetőt a hétvégén, miközben egy fémkonténerben kialakított végállomási pihenő ajtaját nyitotta. Kiderült, az elmúlt napokban több ott dolgozót is megrázott már a 4-6-os Baross utcai megállójánál ideiglenesen felállított konténer, mivel az árammal is ellátott helyiséget nem földelték le. A szombaton szerencsétlenül járt járművezetőt 160 Volt erősségű áramütés érte, a mentők megfigyelésre kórházba szállították - írja közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet.



Június 15-én, a 4-6-os vonal felújítása miatt a Baross utcai megállónál kialakított ideiglenes szolgálati pihenő-konténerénél érte az áramütés a villamosvezetőt. A balesetet hallva több ott dolgozó BKV-s is jelezte, az elmúlt napokban ők is érezték, hogy erősen "csíp" a konténer, de nem gondolták, hogy bizonyos szituációkban és testhelyzetben komoly áramütést is kaphatnak. Úgy tűnik, ezzel a BKV illetékesei, vagy a konténert beüzemelők sem számoltak. A BKV az eset után kikötötte az áramot a létesítményből.

